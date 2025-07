Riaperto il sottopassaggio di Torrione ma c' è già chi non rispetta le regole

Il sottopassaggio di Torrione è stato riaperto da meno di 48 ore, ma già si riscontrano comportamenti irrispettosi delle regole. La violazione delle norme alla guida mette a rischio la sicurezza di tutti gli utenti e mina gli sforzi per ripristinare un flusso veicolare regolare. È fondamentale che ciascuno di noi rispetti le regole per garantire un ambiente sicuro e ordinato. La responsabilità di tutti è la chiave per un futuro senza incidenti.

