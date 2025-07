Aperibimbo | Lettura animata e laboratorio creativo per bambini a Pontedera

Vivi un’estate magica a Pontedera con l’AperiBimbo, l’evento che trasforma ogni martedì sera in un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini! Tra letture animate, laboratori creativi e divertenti giochi, i bambini potranno esplorare nuove avventure mentre i genitori si godono un aperitivo in relax. Un’occasione unica per condividere momenti speciali in un’atmosfera allegra e coinvolgente. Non mancate, vi aspettiamo!

L'AperiBimbo è l'unico evento che mette d'accordo grandi e piccini! Tutti i martedì di luglio alle 19:00 bambine e bambini di tutte le età potranno partecipare a laboratori creativi, letture e giochi pensati appositamente per loro. Al termine di ogni attività è previsto un piccolo aperitivo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

