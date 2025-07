Fragale è esperto gratuito per la nomina di capo di gabinetto dovrà attendere il via libera della Cosfel

La nomina di Emilio Fragale come capo di gabinetto si arena a causa di un dettaglio burocratico: il ruolo non è previsto in pianta organica e necessita dell’approvazione della Cosfel. Un intoppo che mette in stand-by la scelta, mentre l’attesa dilata i tempi e alimenta dubbi sulla sua effettiva attuabilità. La vicenda evidenzia quanto le procedure possano influire sulle decisioni strategiche, lasciando tutti in trepidante attesa di una risposta definitiva.

Annunciato come capo di gabinetto, ma la nomina che arriva è quella di esperto a titolo gratuito. Un intoppo burocratico frena la nomina di Emilio Fragale. Il ruolo di capo di Gabinetto da esterno infatti non è previsto in pianta organica e serve il via libera della Cosfel, la commissione del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: nomina - capo - gabinetto - fragale

Nottingham Forest nomina EDU come capo del calcio globale - Nel mondo del calcio internazionale, le grandi novità non si fermano mai. Nottingham Forest ha appena annunciato una mossa strategica di grande impatto: la nomina di Edu Gaspar come capo del calcio globale.

Messina, il sindaco Basile sceglie il nuovo capo di Gabinetto: in pole Emilio Fragale https://gazzettadelsud.it/?p=2065401 Vai su Facebook

Fragale è esperto gratuito, per la nomina di capo di gabinetto dovrà attendere il via libera della Cosfel; Messina, Fragale capo di gabinetto: incarico avviato a titolo gratuito in attesa della nomina ufficiale; Emilio Fragale e la poltrona svanita: Da Capo di Gabinetto a Consulente (Gratis) in 5 giorni, il Nuovo Mistero di Palazzo Zanca.

Dalle critiche alla nomina, Fragale è il nuovo capo di gabinetto del Comune di Messina - Vent'anni fa era stato direttore generale a Palazzo Zanca The post Dalle critiche alla nomina, Fragale è il nuovo capo di gabinetto del Comune di Messina appeared first on Tempostretto. Scrive msn.com

Messina. Fragale capo di gabinetto… per ora da esperto gratuito - Emilio Fragale è stato annunciato sei giorni fa come nuovo capo di gabinetto del Comune di Messina, ma il ruolo, se ricoperto da una figura esterna all’ente ... Segnala msn.com