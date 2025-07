L' attrice non sarà presente al Giffoni Film Festival | Il medico mi ha prescritto riposo assoluto

Francesca Chillemi, 39 anni, annuncia con rammarico la sua assenza al Giffoni Film Festival del 17 luglio, a causa di un’importante gravidanza che richiede riposo assoluto, come consigliato dal medico. Con il suo sorriso contagioso e talento straordinario, ha deciso di mettere al primo posto la salute e il benessere del bambino. La sua assenza sarà sicuramente sentita, ma il suo cuore sarà comunque presente, condividendo emozioni e sogni con tutti i suoi fan.

