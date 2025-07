Impagnatiello non accederà alla giustizia riparativa | cos’è e perché gli è stata negata

Impagnatiello ha visto negata l’accesso alla giustizia riparativa, suscitando molte domande sul perché questa richiesta sia stata respinta. Secondo i giudici, i motivi presentati risultano irrilevanti ai fini della valutazione dell’ammissibilità, lasciando aperta la discussione sull’efficacia e i limiti di questo percorso alternativo. Ma cosa significa realmente questa decisione? Approfondiamo insieme le ragioni e le implicazioni di questa scelta.

Secondo i giudici la richiesta di Impagnatiello avrebbe presentato motivi "ritenuti irrilevanti ai fini di una valutazione dell'ammissibilità dell'invio dell'imputato al programma riparatorio".

