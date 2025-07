Lewis Capaldi l’insolito regalo per i fan | il cantante dona 734mila ore di terapia gratuita

Lewis Capaldi sorprende i suoi fan con un gesto straordinario: in collaborazione con BetterHelp, ha annunciato di offrire ben 734mila ore di terapia gratuita, un dono che va oltre le parole e testimonia il suo profondo impegno verso il benessere emotivo. In un momento in cui il supporto è più importante che mai, l’artista di Glasgow dimostra ancora una volta quanto sia forte il suo cuore. Perché, a volte, il miglior regalo è ascoltare e prendersi cura degli altri.

Lewis Capaldi ha pensato ad un modo di ringraziare i fan che l’hanno supportato anche nel suo momento piĂą difficile in modo insolito: nella giornata di ieri la voce di Someone You Loved ha annunciato una speciale iniziativa. L’artista di Glasgow in collaborazione con la compagnia BetterHelp ha lanciato un progetto nel quale fornirĂ 734mila ore di terapia gratuita a coloro che ne avranno bisogno. “In collaborazione con BetterHelp e per riflettere la mia esperienza di terapia e l’importanza che ritengo abbia nella mia vita e in quella degli altri, stiamo regalando 734.000 ore gratuite di terapia”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lewis Capaldi, l’insolito regalo per i fan: il cantante dona 734mila ore di terapia gratuita

