Grave incidente sul raccordo autostradale | elisoccorso e ambulanze sul posto

Un grave incidente si è verificato sul raccordo autostradale 13 intorno alle 10 di oggi, mercoledì 10 luglio. È successo nel tratto tra Sistiana e Sgonico, in direzione Trieste. Intervenuti sul posto in codice rosso l'elisoccorso, due ambulanze e l'automedica del 118. Non si conosce al momento la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it