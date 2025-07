Sanità e collegamenti marittimi Musumeci | Servono leggi speciali per le isole minori

Le isole minori italiane, spesso considerate gioielli nascosti, dipendono pesantemente dai collegamenti marittimi gestiti da compagnie che operano in un contesto di scarsa concorrenza. Sanit224 e i servizi di collegamento di Musumeci evidenziano come questa mancanza di alternative possa compromettere l’efficienza e la qualità del servizio, aggravando le difficoltà di vivere e lavorare in queste remote meraviglie. Per garantire un futuro sostenibile, è urgente rivedere e rafforzare le leggi dedicate a queste tratte strategiche.

«Per le compagnie di navigazione le tratte di collegamento non sarebbero un buon affare. Infatti per ogni bando di gara (la competenza è delle Regioni) non c'è concorrenza. Spesso ad aggiudicarsi i servizi sono sempre le stesse sigle che agiscono in una sorta di monopolio. La efficienza delle.

