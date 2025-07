Girelli | Eccessivo il paragone con Del Piero Dopo il Portogallo c’è stata un po’ di amarezza

Cristiana Girelli, capitana dell’Italia a Euro 2025, ha vissuto un momento di grande emozione con il suo gol contro il Portogallo, ma ha preferito mantenere i piedi per terra. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha commentato con onestà il paragone con Del Piero, definendolo "eccessivo". Dopo la partita, è emersa anche una punta di amarezza, ma Girelli sa che il suo percorso è ancora lungo e pieno di potenzialità.

Cristiana Girelli, capitana dell’Italia femminile a Euro 2025, ha parlato dopo il match contro il Portogallo che l’ha vista protagonista con uno splendido gol. La sua intervista alla Gazzetta dello Sport. . Per il suo gol contro il Portogallo è stato fatto un paragone con Del Piero . Girelli: «Mi pare eccessivo». È vero che avete ancora il destino nelle vostre mani, ma avrà vissuto una notte piena di dubbi. «No, però c’è stata un po’ di amarezza. Avremmo voluto affrontare la partita con la Spagna a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Girelli: «Eccessivo il paragone con Del Piero. Dopo il Portogallo c’è stata un po’ di amarezza»

