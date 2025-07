Omicidio Giulia Tramontano respinta richiesta di giustizia riparativa presentata da Impagnatiello

La tragica vicenda di Giulia Tramontano scuote l’Italia e riaccende il dibattito sulla giustizia riparativa, un metodo che mira a ricostruire il danno e favorire la redenzione. Tuttavia, la Corte d’assise d’appello di Milano ha recentemente respinto la richiesta di Alessandro Impagnatiello di accedere a questa forma di giustizia, sottolineando la complessità e le delicatezze di un caso così grave. La “giustizia riparativa” è un approccio alla risoluzione dei [...]

La Corte d’assise d’appello di Milano ha rigettato l’istanza dell’accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, che è stato condannato anche in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano. L’atroce delitto della fidanzata al settimo mese di gravidanza era avvenuto a Senago. La “giustizia riparativa” è un approccio alla risoluzione dei . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Omicidio Giulia Tramontano, respinta richiesta di giustizia riparativa presentata da Impagnatiello

In questa notizia si parla di: riparativa - giustizia - omicidio - giulia

Terni, percorso formativo sulla giustizia riparativa: “Sensibilizzazione e responsabilizzazione per unire le forze” - "Comunità in cammino" è un percorso formativo che promuove la giustizia riparativa, la gestione dei conflitti e la cura delle relazioni sociali.

Translate postConfermato l’ergastolo con l'esclusione della premeditazione nel Processo d’Appello per Alessandro Impagnatiello accusato dell’omicidio aggravato della compagna Giulia Tramontano e il piccolo Thiago. La corte si è inoltre riservata sulla giusti Vai su X

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano hanno confermato la sentenza di ergastolo (con isolamento diurno per tre mesi) per Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta del loro figlio Thiago. Esclusa l'a Vai su Facebook

Omicidio Giulia Tramontano, corte Appello nega giustizia riparativa a Impagnatiello; Delitto Giulia Tramontano, negato il programma di giustizia riparativa a Impagnatiello; Femminicidio Tramontano, no a giustizia riparativa per Impagnatiello.

Omicidio Giulia Tramontano, corte Appello nega giustizia riparativa a Impagnatiello - L’uomo, condannato anche in appello all’ergastolo per l’omicidio della compagna incinta, aveva chiesto di essere ammesso al programma con una 'vittima surrogata' ... Come scrive adnkronos.com

Impagnatiello, negata la giustizia riparativa: che cosa è e perché secondo i giudici non ne ha diritto - La Corte d'assise d'appello di Milano ha rigettato l'istanza dell'accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato anche in ... Segnala ilgazzettino.it