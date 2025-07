Civitavecchia 265 kg di droga nel tir | arrestato romeno

In un sofisticato doppiofondo ricavato nella parte interna della motrice, erano occultati 265 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Civitavecchia, 265 kg di droga nel tir: arrestato romeno

