San Giuliano Terme sempre più connesso | al via i lavori per implementare la rete ad alta velocità

San Giuliano Terme si prepara a una svolta digitale: con l’avvio dei lavori per la realizzazione di una rete in fibra ottica, il territorio si avvicina sempre di più a un futuro connesso, veloce e innovativo. Tra Gello e il capoluogo, i cittadini potranno beneficiare di servizi di banda ultralarga anche all’interno degli edifici, garantendo un salto di qualità nelle comunicazioni quotidiane. Le strade interessate...

In questa notizia si parla di: giuliano - terme - lavori - rete

Atletico Maremma sconfitto dal San Giuliano Terme: addio sogno Eccellenza - Si ferma il sogno di Eccellenza per l’Atletico Maremma, che nella gara di spareggio regionale di Promozione ha ceduto 2-0 al San Giuliano Terme.

SCIOPERO GEOFOR LUNEDÌ 30 GIUGNO E MARTEDÌ 1° LUGLIO ? Il Comune di San Giuliano Terme ricorda che le RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) di Geofor hanno proclamato uno sciopero per le giornate di lunedì 30 giugno e martedì 1° lug Vai su Facebook

