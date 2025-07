La Polis Cultura apre le porte al cuore del Mediterraneo con il Verso Sud Festival del Cinema Mediterraneo, giunto alla sedicesima edizione all’Arena Alberto Neri di Catona. Un viaggio tra storie, culture e tradizioni che celebra la magia del cinema mediterraneo attraverso 12 appuntamenti imperdibili, tutti da scoprire. La rassegna si conferma come un ponte tra le sponde del mare, unendo passioni e talenti in un’esperienza unica e coinvolgente.

La Polis Cultura dà il via Verso Sud Festival del cinema mediterraneo all’Arena Alberto Neri di Catona, giunto quest’anno alla sedicesima edizione con la direzione artistica di Luciano Pensabene. La rassegna prevede 12 appuntamenti, come sempre un ricco cartellone che ha come punto fermo la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it