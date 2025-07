Pier Silvio Berlusconi presenta palinsesti Mediaset Ius scholae? Non è priorità

Pier Silvio Berlusconi ha svelato i nuovi palinsesti Mediaset, affrontando temi caldi come lo Ius Scholae e le sfide economiche globali. Tra novità e anticipazioni, il direttore generale ha annunciato arrivi importanti e smorzato voci di mercato, confermando l’impegno di Mediaset nell’offrire contenuti di qualità . Una stagione all'insegna di innovazione e attenzione alle questioni attuali, pronta a sorprendere e coinvolgere il pubblico italiano.

Conferenza stampa dell’ ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi per la presentazione dei palinsesti della prossima stagione. Berlusconi ha anche toccato diversi temi di attualitĂ , dallo ius scholae ai dazi, passando per il tax credit nel cinema. Ha poi raccontato alcune novitĂ , come l’arrivo di Berlinguer e Rampini, e commentato alcune voci, ad esempio quella sul passaggio di Enrico Mentana a Mediaset (che non avverrĂ ). P. S. Berlusconi: “Ius scholae? D’accordo ma non è priorità ”. Sull’apertura di Tajani sullo Ius scholae ha detto: “ Condivido in linea di massima il principio, ma onestamente ho dei dubbi sulla prioritĂ . 🔗 Leggi su Lapresse.it