il caso epstein la lista fantasma e il silenzio agghiacciante del potere

Una versione ufficiale che sembra troppo perfetta, nascondendo forse verità scomode sotto un silenzio assordante. Il caso Epstein, la lista fantasma e l’assenza di risposte concrete alimentano sospetti e teorie che rischiano di rimanere irrisolte, lasciando il pubblico con più domande che certezze. In un mondo dove il potere sembra dettare le regole, quanto possiamo fidarci delle versioni ufficiali? La verità potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo, oppure celata dietro un velo di omertà.

Negli ultimi giorni, il direttore dell’FBI Kash Patel e il procuratore generale Pam Bondi hanno dichiarato che non esiste alcun fascicolo segreto denominato “Epstein Files”, e che la morte di Jeffrey Epstein, avvenuta nel 2019 nella sua cella del Metropolitan Correctional Center di New York, deve considerarsi un suicidio. Una conclusione che, invece di chiarire, lascia dietro di sé un solco profondo di dubbi e frustrazione. Una versione ufficiale che arriva tardi, e che sembra più una chiusura forzata che un atto di verità. Per molti, è il segnale più eloquente del fallimento di quella promessa di trasparenza su cui si era costruito l’intero impianto narrativo del populismo trumpiano. 🔗 Leggi su It.insideover.com