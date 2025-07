Collettore del Garda in arrivo 50 milioni di euro Opera strategica

Il Lago di Garda si avvia a un'importante svolta: con l’approvazione di 50 milioni di euro, il collettore diventa un’opera strategica per migliorare la gestione delle risorse e tutelare l’ambiente. Dopo il via libera del Governo, ieri, 8 luglio, è stato espresso parere favorevole durante la riunione congiunta delle...

È stato approvato un emendamento al cosiddetto Decreto Infrastrutture per destinare nuove risorse al completamento dei lavori per il nuovo collettore del Lago di Garda. Dopo il via libera del Governo, ieri, 8 luglio, è stato espresso parere favorevole durante la riunione congiunta delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Collettore del Garda, in arrivo 50 milioni di euro. «Opera strategica»; Collettore, pronti 50 milioni (sui 94 necessari) per i lavori: «Un’accelerazione decisiva»; Collettore del Garda, in arrivo 50 milioni di euro per la sponda veronese. Boscaini: «Opera strategica». Borchia: «Grazie a Salvini».

50 milioni per il collettore del Garda all’approvazione della Camera - Dal decreto Infrastrutture 50 milioni per la sponda veronese del collettore del Garda. Come scrive giornaleadige.it

Garda, per la ciclabile 8,5 milioni al chilometro ma niente soldi per l’emergenza fognaria: "Dai tombini liquami nel lago pieno" - Corriere del Veneto - l’anello ciclabile di circa 144 km che circumnaviga le coste del lago avvallato nel 2017 dall’allora ministro Delrio - Segnala corrieredelveneto.corriere.it