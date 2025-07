Uniti per i diritti dell’infanzia | l’Unicef ringrazia la Questura di Avellino

Uniti per i diritti dell'infanzia, l'UNICEF ringrazia la Questura di Avellino per il prezioso supporto nel promuovere la Giornata del Diritto al Gioco. La collaborazione tra istituzioni e organizzazioni è fondamentale per garantire un futuro più giusto e felice ai nostri bambini. L’impegno della Questura per i...

Il Presidente del Comitato Provinciale Unicef di Avellino Prof.ssa Tonia De Giuseppe ha rivolto un sentito ringraziamento alla Questura di Avellino per aver partecipato agli eventi del progetto “GIORNATA DEL DIRITTO AL GIOCO” promosso dalla stessa Organizzazione. L’impegno della Questura per i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Uniti per i diritti dell'infanzia: l'Unicef ringrazia la Questura di Avellino

