Mauro Corona su Lollobrigida e il vino della longevità | Se berne allunga la vita io vivrò come Matusalemme

Mauro Corona, noto narratore e uomo di cultura, si confronta con le parole del ministro Lollobrigida sulla longevità associata al vino, ricordandoci che la passione e il piacere di un buon bicchiere non devono essere sacrificati. In un mondo dove spesso si predicano restrizioni, la riflessione su come il vino possa contribuire al nostro benessere diventa più attuale che mai: forse, vivere bene è anche saper godere delle piccole cose.

«Se tutte le mattine ti alzi e leggi qualche indemoniato che ti dice che il vino uccide, tu pure se ti piace non lo bevi più». Lo ha sostenuto recentemente il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida in un intervento durante una conferenza alla stampa estera per la presentazione del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: lollobrigida - vino - mauro - corona

Uiv: “Vietato produrre troppo vino, si rischia il crollo dei prezzi”. Ma Lollobrigida replica: “Basta depressionismo” - Nel cuore dell’industria vinicola italiana, la recente discussione sulla sovrapproduzione si fa sempre più vivace.

Bentornati a #ÈsempreCartabianca ! Lollobrigida e il vino della longevità, Mauro Corona: “Se il vino allunga la vita io vivrò come Matusalemme! Ma sarebbe bene educare al buon bere” Vai su X

Pur di riuscire a convincere Donald Trump a ridurre i dazi - che il presidente americano minaccia di portare al 17 per cento - Francesco Lollobrigida confessa al forum in Masseria di Bruno Vespa, che se le sta inventando tutte. Anche un'ideona che va in contra Vai su Facebook

Mauro Corona su Lollobrigida e il vino della longevità: «Se berne allunga la vita io vivrò come Matusalemme»; Non bevo più vino per colpa dei dazi, Mauro Corona in diretta dalla stalla (in Trentino) con un bicchiere in mano: Ora mi danno solo latte; Mauro Corona: Forse è tempo di smetterla con la tv e con il vino. Non voglio rischiare di morire frainteso.

Mauro Corona: "Mi hanno ritirato la patente per il vino" - TGCOM24 - Ospite a "Verissimo" Mauro Corona, alpinista e opinionista a "E' Sempre Cartabianca" su Rete 4, racconta di non avere la patente da due mesi a causa della sua dipendenza dal vino. Secondo tgcom24.mediaset.it

Mauro Corona: "Mi hanno ritirato la patente per il vino, ora ho detto stop" - MSN - Ospite a "Verissimo" Mauro Corona, alpinista e opinionista a "E' Sempre Cartabianca" su Rete 4, racconta di non avere la patente da due mesi a causa della sua dipendenza dal vino. Segnala msn.com