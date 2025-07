Gli abitanti di La Vettola e San Piero a Grado chiedono aiuto al Comune | Ecco cosa manca per migliorare la vivibilità

Gli abitanti di La Vettola e San Piero a Grado si rivolgono al Comune di Pisa, evidenziando le sfide di una zona in rapido sviluppo ma ancora priva di servizi adeguati. Con una lettera aperta, chiedono interventi concreti per migliorare la vivibilità e ristabilire un equilibrio urbano. La loro richiesta è un richiamo all’attenzione, affinché si trasformi in azioni che rendano questi quartieri più sicuri e accoglienti per tutti.

Alcuni abitanti dei quartieri periferici di La Vettola e San Piero a Grado hanno scritto una lettera aperta al Comune di Pisa per chiedere una serie di interventi: lo scopo è accendere i riflettori su una zona che, negli anni, è cambiata, sviluppandosi in modo disarmonico.

