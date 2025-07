Abitano a Erve due tra i più forti sportivi del tiro a volo del territorio

A Erve, due straordinari talento del tiro a volo si distinguono per abilità e passione: Thomas Frassoni, 34 anni, operaio, e Maurizio Molteni, pensionato. Entrambi sono punti di riferimento nel panorama sportivo locale, rappresentando con orgoglio il territorio lecchese e bergamasco. Al recentissimo campionato sociale a Bonate, organizzato dall'associazione "Tav - Tiro a...

Abitano a Erve due tra i più bravi "tiratori a volo" del territorio lecchese e bergamasco. Si tratta di Thomas Frassoni, 34 anni, operaio al Mollificio Sant'Ambrogio, e Maurizio Molteni, pensionato. Al recente campionato sociale disputato a Bonate su iniziativa dell'associazione "Tav - Tiro a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: abitano - erve - tiro - territorio

Abitano a Erve due tra i più forti sportivi del tiro a volo del territorio.

Sei milioni di italiani abitano in territori ad alto rischio idrogeologico - Sei milioni di italiani abitano in territori ad alto rischio idrogeologico, tre milioni in aree ad alto rischio sismico e 22 milioni in zone a rischio medio; dal 1944 al 2009 il costo ... Scrive edilportale.com