Palestra Juve forze fresche sulle corsie | occhi puntati anche sul classe 2003 di proprietà dell’Atalanta Tutti i dettagli

La Juventus continua a puntare sui giovani talenti, rafforzando le corsie con forze fresche e promettenti. Tra i nomi più caldi spicca Marco Palestra, classe 2003 dell’Atalanta, che si candida a diventare un rinforzo strategico per la fascia bianconera. Con caratteristiche tecniche intriganti e un futuro ancora tutto da scrivere, il club torinese sembra deciso a investire sul talento di questa giovane promessa. Tutti i dettagli e le ultime novità sono ancora da scoprire.

e le ultime in casa bianconera. La Juventus  ha messo gli occhi su Marco Palestra, giovane terzino dell’ Atalanta  classe 2003, come possibile rinforzo per la fascia. Nonostante la sua giovane età , Palestra ha mostrato qualità promettenti nelle sue apparizioni con la squadra bergamasca e sta diventando un obiettivo interessante per il mercato bianconero. La sua abilità di spingere sulla fascia, unita a una buona solidità difensiva, lo rendono una risorsa di grande potenziale per la Juve, che sta cercando di rinforzare il reparto laterale in vista della nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com