Giubileo pellegrinaggio dell’Umbria a San Pietro | Duemila ternani per vivere insieme il momento di fede con Leone XIV

Unisciti a noi in un emozionante pellegrinaggio dell'Umbria a San Pietro, il 13 settembre 2025, un momento di profonda fede e comunione. Preannunciato dal vescovo Francesco Antonio Soddu in occasione dell'apertura del Giubileo, questo viaggio rappresenta una straordinaria occasione per vivere l’esperienza spirituale insieme a circa duemila ternani. La diocesi di Terni-Narni-Amelia si sta preparando con entusiasmo per accogliere i fedeli in questa giornata indimenticabile, volta a rafforzare i legami di fede e comunità .

13 settembre 2025. Una giornata preannunciata dal vescovo Francesco Antonio Soddu, in occasione dell’apertura solenne del Giubileo risalente alla fine di dicembre dello scorso anno. La diocesi di Terni-Narni-Amelia è in piena fase organizzativa in previsione del pellegrinaggio dell’Umbria, che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

2000 pellegrini della diocesi di Terni-Narni-Amelia il 13 settembre saranno a Roma per il pellegrinaggio regionale dell’Umbria, per vivere insieme il momento di fede, di grazia del Giubileo e l'incontro con il Santo Padre Leone XIV nella Basilica di San Pietro. Vai su Facebook

