Rinviato di nuovo il blocco dei diesel Euro 5 | lo stop posticipato al 2026

La decisione di rinviare il blocco dei diesel Euro 5, con una possibile esclusione definitiva in Piemonte, apre nuove opportunità per chi desidera mantenere la propria vettura più a lungo. Questa proroga, approvata dal Governo, permette ai possessori di questi veicoli di respirare un po' di sollievo, dando tempo e spazio per adattarsi alle future normative. Ma cosa significa davvero questa novità per il mercato e l’ambiente?

Slitta ancora il blocco dei diesel Euro 5. Anzi, probabilmente, almeno in Piemonte, potrà non entrare mai in vigore. È stato infatti approvato dal Governo un emendamento al decreto legge Infrastrutture che posticipa al 1° ottobre 2026 l'introduzione delle limitazioni strutturali alla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

