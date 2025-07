Usa alluvione in New Mexico | casa trascinata via dal fiume in piena

L’alluvione in New Mexico ha trasformato Ruidoso in un quadro di devastazione, con case trascinate via dal fiume in piena e decine di persone intrappolate. Le intense piogge monsoniche hanno causato emergenze senza precedenti, costringendo i soccorritori a compiere almeno 85 salvataggi. Le autorità invitano i residenti a cercare un terreno più sicuro, mentre il volto della regione si ridisegna sotto la forza della natura.

In New Mexico, negli Stati Uniti, decine di persone intrappolate nella loro case o addirittura nelle loro auto a causa delle delle piogge monsoniche che si sono abbattute sulla zona di Ruidoso, popolare località di villeggiatura. Nelle immagini una casa addirittura trascinata via dalla piena del fiume Rui Ruidoso. Le squadre di emergenza hanno effettuato almeno 85 salvataggi. Le autorità hanno esortato i residenti a cercare un terreno più elevato, poiché le acque del Rio Ruidoso sono salite di quasi 2,7 metri in pochi minuti a causa delle forti piogge.

