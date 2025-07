Traffici di droga nel Leccese | 24 imputati concordano pene minori in appello

Nel cuore del Salento, il mondo oscuro dello spaccio di droga si svela attraverso un maxi-processo che coinvolge 24 imputati, protagonisti delle operazioni "Stealth" e "Filo d’Arianna". Dopo anni di indagini e udienze, i patti in appello segnano una svolta, con pene più leggere rispetto alle precedenti decisioni. Un passo importante nella lotta contro il traffico illecito che minaccia la tranquillità del Leccese.

BRINDISI - Riunificati in appello due processi scaturiti da altrettante inchieste su importanti traffici di droga nel Leccese denominate “Stealth” e “Filo d’Arianna”. In 24 ieri sono riusciti a concordare pene inferiori a quelle rimediate in abbreviato. In particolare, le condanne sono scese. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: traffici - droga - leccese - pene

Mafia nigeriana, blitz in mezza Italia: traffici di droga e prostituzione anche a Terni - Un'operazione di vasta portata smaschera la presenza della mafia nigeriana in Italia, con blitz in diverse città.

Traffici di droga nel Leccese: 24 imputati concordano pene minori in appello; Lecce, traffico di droga e racket: chieste pene per 330 anni a boss ed affiliati dei clan mafiosi salentini; Droga dall'Olanda al Brindisino: pene ridotte in appello e una assoluzione.