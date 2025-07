Amat nelle sede di via Roccazzo screening oncologici per dipendenti e familiari

amplificato l’importanza della prevenzione oncologica, offrendo a dipendenti e familiari un’occasione preziosa per prendersi cura della propria salute. L’iniziativa ha riscosso grande successo, sottolineando come la collaborazione tra Asp di Palermo e Amat possa fare davvero la differenza nel benessere della comunità lavorativa. Un esempio che invita tutti a non sottovalutare mai l’importanza degli screening preventivi.

Si è conclusa con un bilancio positivo l'attività di informazione, sensibilizzazione e prenotazione degli screening oncologici promossa dall'Asp di Palermo in collaborazione con l'Amat. Nella sede dell'azienda di trasporto pubblico di via Roccazzo, il personale del Centro gestionale screening ha.

Gli operatori dell'azienda sanitaria saranno in via Roccazzo per fornire informazioni e prenotare gli esami gratuiti relativi a mammografia, collo dell'utero e colon retto

Amat, nelle sede di via Roccazzo screening oncologici per dipendenti e familiari

Prevenzione contro i tumori, visite gratis dell'Asp per dipendenti Amat e familiari - Lunedì 7 e martedì 8 luglio, gli operatori dell'azienda sanitaria saranno in via Roccazzo per fornire informazioni e prenotare gli esami gratuiti relativi a mammografia, collo dell'utero e colon retto

