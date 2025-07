Tributo a Vasco Rossi dei Colpa del Blasco al parco cittadino Almoad di Carini

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile sotto le stelle: venerdì sera al Parco Cittadino Almoad di Carini, i “Colpa del Blasco” ti porteranno sul palco per un tributo energico e autentico a Vasco Rossi. Un’occasione unica per cantare a squarciagola i suoi grandi successi in un’atmosfera di pura adrenalina, tutta gratis! Non perdere questa serata di musica e passione, organizzata dall’associazione Culturale Almoad: ti aspettiamo per celebrare il Re del rock italiano!

Siete carichi e pronti a vivere una serata di puro rock italiano all'aperto? Venerdì sera ci aspetta una serata adrenalinica con i "Colpa del Blasco" per cantare tutti insieme i brani del grande Vasco Rossi! Ingresso gratuito. Organizzazione a cura di: associazione Culturale Almoad. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

