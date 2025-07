Dumfries Inter ecco perché la clausola dura fino al 31 luglio! E intanto Mendes proprone il giocatore a due club

Denzel Dumfries Inter, ecco perché la clausola scade il 31 luglio! La motivazione si lega al Mondiale, che potrebbe influenzare le decisioni di mercato. Nel frattempo, Mendes propone il giocatore a due club, alimentando l’incertezza sul suo futuro. Arriva una novità importante: la scadenza della clausola rescissoria di 25 milioni di euro nel contratto dell’olandese è fissata proprio a questa data. La data limite è un punto cruciale per le prossime mosse di mercato, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi decisivi.

Dumfries Inter, ecco perché la clausola scede il 31 luglio! La motivazione ricade nel Mondiale e intanto Mendes proprone il giocatore a due club. Arriva una novità importante sulla situazione di Denzel Dumfries in casa Inter. Dopo la rivelazione della presenza di una clausola rescissoria da 25 milioni di euro nel contratto dell'olandese, ora è emersa anche la scadenza di questa clausola, fissata per il 31 luglio. La data limite è stata influenzata dal Mondiale per Club, che ha fatto slittare le tempistiche, ma la situazione è ora più chiara. Per gli anni successivi, la clausola sarà valida fino al 15 luglio.