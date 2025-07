turismo sulle tracce di pergolesi e spontini

Scopri un affascinante viaggio tra musica e storia nella Vallesina, terra di nascita di due straordinarie figure del panorama musicale mondiale: Pergolesi e Spontini. A pochi chilometri di distanza, Jesi e Maiolati Spontini custodiscono le radici di questi talenti, simboli di un patrimonio culturale unico. La 25ÂŞ edizione del Festival Pergolesi Spontini ti invita a immergerti nelle note di un passato che ancora risuona nel presente, lasciandoti senza parole.

La Vallesina è la terra in cui sono nati a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altra, Giovanni Battista Pergolesi (Jesi, 1710 – Pozzuoli, 1736) e Gaspare Spontini (Maiolati Spontini, 1774-1851). Entrambi completarono la propria formazione musicale nei conservatori di Napoli per poi raggiungere fama universale in ogni piĂą sperduto angolo d’Europa. Ai due autori è intitolato il “Festival Pergolesi Spontini”, la cui 25esima edizione si terrĂ dal 17 luglio al 28 settembre intorno al tema “Viaggi e Miraggi”, e con i suoi 30 appuntamenti permette di scoprire luoghi d’arte, borghi storici e paesaggi mozzafiato nel cuore della provincia di Ancona: Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro D’Alba, Montecarotto, Poggio San Marcello e San Paolo di Jesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it