Richard Rios è il primo colpo della Roma targata Gasperini

I giallorossi stanno per mettere a segno il loro primo colpo dell'era Gasperini. Il centrocampista brasiliano, Richard Rios, che si è messo particolarmente in luce con il Palmeiras al Mondiale per Club, è vicinissimo ad ad indossare la maglietta della Roma, fortemente richiesto dal nuovo tecnico per assicurare alla mediana qualità e quantità. RICHARD RIOS ALLA ROMA: I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE Il 25enne centrocampista brasiliano considera chiusa la sua esperienza al Palmeiras e spinge per fare una esperienza nel vecchio continente. La società brasiliana, dal canto suo, ha aperto alla cessione, ma per non cifra non inferiore ai 30 milioni, tanto da respingere le prime offerte giunte da Porto e West Ham.