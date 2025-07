Juventus | Manuel Locatelli Bremer e David per il rilancio

La Juventus si prepara a un nuovo inizio per la stagione 2025/26, puntando su un mix di esperienza e giovani talenti. Con Damien Comolli alla guida della strategia, la rosa si rafforza con Manuel Locatelli come capitano e Gleison Bremer pronto a tornare ai massimi livelli dopo l’infortunio. Questa base solida promette di riportare i bianconeri ai vertici del calcio italiano e internazionale. La strada verso il rilancio è già tracciata.

Una base per ripartire La Juventus si muove con decisione per la stagione 202526. La dirigenza, guidata da Damien Comolli, punta su certezze consolidate, come riportano le discussioni nei forum online. Manuel Locatelli, confermato come capitano, è il fulcro del centrocampo. Gleison Bremer, rientrato da un lungo infortunio, torna a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Manuel Locatelli, Bremer e David per il rilancio

In questa notizia si parla di: juventus - manuel - locatelli - bremer

Juventus, la rivincita di Manuel Locatelli - Manuel Locatelli, fulcro della Juventus, si prepara a vivere una stagione di riscatto cruciale. Con la squadra in cerca dell'accesso alla Champions League, la sfida contro il Venezia, attualmente sul 2-2, rappresenta un momento decisivo.

Manuel Locatelli torna a disposizione di Igor Tudor: contro l'Al Ain ci sarà Non ci sono grosse novità per Bremer e Milik, che proseguono il lavoro personalizzato #Juventus #Locatelli #Bremer #Milik Vai su Facebook

Primo allenamento in terra americana per la #Juventus e per Igor Tudor Gleison #Bremer ha svolto il riscaldamento con i compagni di squadra. Arek Milik e Manuel Locatelli si sono allenati parzialmente in gruppo Vai su X

Locatelli, Bremer, Milik: le condizioni degli infortunati, chi recupera Tudor e chi gioca Al Ain-Juventus al Mondiale per Club; Nuovi valori mercato Juve: da Locatelli a Vlahovic, ecco le variazioni! E c'è l'aggancio in vetta...; Locatelli, Bremer, Milik: le condizioni degli infortunati, chi recupera Tudor e chi gioca Al Ain-Juventus al Mondiale per Club.

Juventus, la promessa di Locatelli: 'Torneremo presto ai livelli che questa maglia merita' - Con la stagione ormai archiviata, Manuel Locatelli ha voluto condividere un messaggio importante rivolto ai tifosi bianconeri. Si legge su ilbianconero.com

Locatelli, Bremer, Milik: le condizioni degli infortunati, chi recupera Tudor e chi gioca Al Ain-Juventus al Mondiale per Club - MSN - Il giocatore della Juventus più vicino al completo recupero è Manuel Locatelli. Scrive msn.com