Il campetto da basket dello Stadio Dorico diventerà un parcheggio? Impazza la polemica ma la giunta smentisce

Il campetto da basket dello Stadio Dorico, simbolo di tanti ricordi sportivi per la città di Ancona, sta per essere riconvertito in un parcheggio, scatenando un acceso dibattito. La polemica si infiamma tra cittadini e amministrazione, che però smentisce categoricamente. Mentre le voci si inseguono, è fondamentale chiarire la verità su questa decisione che potrebbe cambiare il volto di un’area amatissima. Resta aggiornato per scoprire come si evolveranno gli eventi.

ANCONA – Il campetto da basket posto all’interno dello Stadio Dorico verrà trasformato in un parcheggio? È stato questo l’argomento caldo della giornata di ieri, martedì 8 luglio, ad Ancona. Dopo ovviamente i disservizi relativi alla guardia medica cittadina. Si è infatti diffusa la notizia che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ancona, park al posto del campetto da basket? «Giù le mani dalla storia del Dorico» - Sì, il Comune sta pensando di realizzare un parcheggio sullo storico campetto da basket del Dorico. Riporta corriereadriatico.it

Il campetto da basket risplende. La storia della Stamura "ripristinata" - Il Resto del Carlino - La storia della Stamura "ripristinata" Riparati i danni nella struttura di via Damiano Chiesa attigua al Dorico chiusa dopo i danni del maltempo. Scrive ilrestodelcarlino.it