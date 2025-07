Taco Trump anche sulle armi a Kiev | Putin ammazza troppe persone

In un crescendo di tensioni e opposizioni, le recenti dichiarazioni di Donald Trump e le decisioni dell’Europa sul sostegno all’Ucraina aprono un nuovo capitolo nella geopolitica internazionale. Dalle polemiche sulle armi a Kiev alle contestazioni sul concerto di Gergiev, il quadro si fa sempre più complesso e acceso. Scopri come queste vicende plasmeranno il futuro politico e culturale del nostro continente. Continua a leggere per essere sempre aggiornato sui temi che contano.

Come da suo soprannome, nuova piroetta di Donald che attacca il presidente russo: «Dice troppe stron.ate. Valuto sanzioni dure». L’Ucraina riceverà 10 intercettori Patriot. L’Ue pensa a un fondo ad hoc da 100 miliardi.. De Luca non arretra dopo le proteste della Picierno sul concerto di Gergiev alla Reggia di Caserta: «Non si sovrappongono la politica e la cultura».. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Taco Trump anche sulle armi a Kiev: «Putin ammazza troppe persone»

Sono arrivate come preannunciato dopo le 18, a mercati europei chiusi, le prime lettere di Donald Trump che fissano i nuovi dazi decisi dalla Casa Bianca Vai su Facebook

