una milano balneare rilassata quasi desiderabile se non fosse totalmente distopica e impossibile

Immaginate Milano, la metropoli che tutti conosciamo, trasformata in una grande piscina urbana, un’oasi di relax e fantasia. Un sogno distopico o una possibilità futura? Grazie all’intelligenza artificiale e alle creazioni di Gabriele Verga, VFX artist, questa visione prende vita, sfidando i confini della realtà. Ecco otto cose che possiamo già fare con l’Intelligenza…

A Milano manca solo il mare? Chi lo ha pensato anche solo per un momento può cominciare a fantasticare. Che aspetto avrebbe se si potesse fare il bagno in città? Se la metropoli diventasse una grande piscina popolata da bagnanti? Nel video creato con intelligenza artificiale da Gabriele Verga, VFX artist, la città diventa un luogo immaginifico, dove l’ordinario si fonde con l’impossibile. 8 cose che possiamo già fare con l’Intelligenza Artificiale. guarda le foto Milano piscina a cielo aperto con l’Intelligenza Artificiale. L’Arco della Pace all’inizio di Corso Sempione si apre come una piscina urbana sotto il cielo limpido. 🔗 Leggi su Iodonna.it