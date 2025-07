VIDEO | Il veliero carico di droga avvistato alle Eolie e la fuga verso Milazzo i momenti della cattura

Un'avvincente operazione delle forze dell'ordine alle Eolie ha portato alla cattura di due trafficanti al momento dello sbarco di un veliero carico di droga, tra scene di fuga e tensione. Uno spagnolo e una colombiana sono ora nelle mani degli investigatori, grazie al coordinamento tra finanzieri e servizi specializzati. Scopri i dettagli di questa intricata vicenda e i momenti chiave della lotta contro il crimine organizzato.

Sono uno spagnolo e una colombiana i due arrestati in seguito al maxi sequestro di droga la notte del 4 luglio al porto di Milazzo. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalita? Organizzata (Scico), il Comando Operativo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: milazzo - droga - veliero - carico

VIDEO | Il veliero carico di droga avvistato alle Eolie e la fuga verso Milazzo, i momenti della cattura https://ift.tt/TMjwWht https://ift.tt/dCOuU7R Vai su X

VIDEO | Il veliero carico di droga avvistato alle Eolie e la fuga verso Milazzo, i momenti della cattura; Maxi sequestro di droga al largo delle Eolie.

Il veliero fantasma con 150 chili di marijuana sottocoperta intercettato dalla Gdf - L’ispezione del natante ha portato alla luce sette borsoni di grandi dimensioni, occultati in alcuni scompartimenti stagni “sottocoperta”, ognuno dal peso di oltre 21,5 kg, caratterizzati dalla ... Scrive lasicilia.it

Un veliero carico di droga tra la Colombia e il litorale: era nascosta nel carbone - Il Messaggero - Un veliero carico di droga tra la Colombia e il litorale: era nascosta nel carbone La società aveva anche messo in piedi ad Anzio un laboratorio artigianale per l'estrazione dello stupefacente . Come scrive ilmessaggero.it