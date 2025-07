Nautica Design Innovation Award | al via candidature per sesta edizione

Se sei un talento nel settore nautico e sogni di far emergere la tua creatività, questa è la tua occasione! La sesta edizione del Design Innovation Award, promosso da Confindustria Nautica e dal Salone Nautico di Genova, apre le candidature per riconoscere l’eccellenza e l’innovazione nel mondo della nautica italiana. Non perdere l’opportunità di distinguerti: il futuro del design nautico ti aspetta. Preparati a lasciare il segno!

(Adnkronos) – Aperte ufficialmente le iscrizioni alla sesta edizione del Design Innovation Award, il più prestigioso riconoscimento organizzato in Italia promosso da Confindustria Nautica e dal Salone Nautico Internazionale di Genova per premiare l’eccellenza, la ricerca e l’innovazione nel settore nautico, anche legandola trasversalmente al meglio del Bello e Ben fatto Made in Italy. Sarà Walter . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

