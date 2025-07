Leone XIV | ‘chi non riconosce l’urgenza curare la Terra si converta’

In un mondo sempre più minacciato dai disastri naturali, le parole di Leone XIV risuonano come un appello urgente: riconoscere l'importanza di curare la terra e cambiare rotta prima che sia troppo tardi. Chi non comprende l'urgenza di agire si espone a conseguenze irreparabili, poiché il nostro stile di vita ha un impatto diretto sulla salute del pianeta. È il momento di riflettere e agire insieme per un futuro sostenibile.

''Tanti disastri naturali, in tanti Paesi, sono in parte causati anche dagli eccessi dell'essere umano, col suo stile di vita'', ha detto Leone XIV. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Leone XIV: ‘chi non riconosce l’urgenza curare la Terra, si converta’

In questa notizia si parla di: leone - riconosce - urgenza - curare

Papa,si converta chi non riconosce urgenza curare la Terra; Ultime notizie dall'Italia e dal mondo.

Papa Leone XIV: "Preghiamo per coloro che non riconoscono l’urgenza di curare la casa comune" - Papa Leone XIV, stamane nel Borgo Laudato si a Castel Gandolfo, ha celebrato la Messa per la custodia della creazione secondo il formulario recentemente approvato. Secondo acistampa.com

Così Cinzia Leone cerca di curare le nostre ansie consumistiche - Così Cinzia Leone cerca di curare le nostre ansie consumistiche . Lo riporta ilgiornale.it