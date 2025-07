Aperibimbo | Laboratorio di ceramica per bambini a Pontedera

Scopri l’AperiBimbo a Pontedera, l’evento perfetto per regalare ai tuoi bambini momenti di creatività e divertimento in compagnia! Ogni martedì di luglio alle 19:00, il laboratorio di ceramica e le attività dedicate trasformeranno l’estate in un’occasione speciale di condivisione tra grandi e piccini. Un’esperienza unica dove arte, gioco e relax si uniscono: non lasciartela sfuggire!

L'AperiBimbo è l'unico evento che mette d'accordo grandi e piccini! Tutti i martedì di luglio alle 19:00 bambine e bambini di tutte le età potranno partecipare a laboratori creativi, letture e giochi pensati appositamente per loro. Al termine di ogni attività è previsto un piccolo aperitivo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

