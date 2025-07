Ultimissime Juve LIVE | importanti passi in avanti sul fronte Sancho possibile risoluzione contrattuale con Vlahovic

Restate con noi per le ultime novità sulla Juventus, dove ogni aggiornamento conta. Dalle trattative sul fronte Sancho alle possibili risoluzioni contrattuali con Vlahovic, il nostro team di redazione vi tiene informati in tempo reale. Scoprite tutte le novità della giornata e i passi importanti fatti dai bianconeri, perché il mondo Juventus non si ferma mai. Continua a leggere per essere sempre un passo avanti.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 9 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 9 luglio 202 5. Sancho Juve (Tuttosport), ci siamo quasi: ieri call positiva con il Manchester United, trattativa all'ultima curva! Il punto sull'inglese.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Calciomercato Juve: Osimhen risale, David aspetta e intanto si risparmiano 6 milioni; Sky - Danilo si avvicina al Napoli, rescissione con la Juve in arrivo: le ultimissime; Calciomercato Juventus, rilancio per Koopmeiners e passi avanti per Kalulu. E al Milan piace Chiesa.

Wesley Juve, concreti passi in avanti da parte dei bianconeri! Comolli si è avvicinato alle richieste del Flamengo: le ultimissime - Comolli si è avvicinato alle richieste del Flamengo: le ultimissime sul futuro del laterale Ci sono aggiornamenti molto importanti per qu ... Si legge su juventusnews24.com

Sancho dopo David, la Juve rivoluziona il suo mercato: passi avanti per chiudere - L’esterno offensivo inglese apre al trasferimento in Italia: restano diverse situazioni da risolvere, ma c’è la volontà di portare a termine la trattativa ... Lo riporta tuttosport.com