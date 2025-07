Emmanuel Macron all' Abbazia Westminster a Londra ha deposto una corona di fiori in memoria dei caduti di guerra accompagnato dalla moglie Brigitte

Emmanuel Macron ha reso omaggio ai caduti di guerra deposto una corona di fiori all’Abbazia di Westminster, accompagnato dalla moglie Brigitte. Un gesto carico di significato che sottolinea l’importanza delle relazioni tra Francia e Regno Unito, nel cuore di Londra. Questo momento svela la delicatezza e il rispetto che caratterizzano le visite ufficiali di alto livello, aprendo un nuovo capitolo di dialogo e collaborazione tra i due paesi.

L ondra, 8 lug. (askanews) – Emmanuel Macron all’Abbazia di Westminster a Londra; il presidente francese ha deposto una corona di fiori in memoria dei caduti di guerra accompagnato dalla moglie Brigitte, dopo essere stato accolto nel Regno Unito dalla famiglia reale britannica nel primo dei tre giorni della sua visita ufficiale. Leggi anche › Macron conquista la “regina” Kate Middleton con un baciamano inaspettato La visita è la prima di un capo di Stato dell’Ue nel Regno Unito dopo la Brexit. Poi, parlando davanti al Parlamento britannico Macron ha dichiarato: “Gli europei non abbandoneranno mai l’Ucraina”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Emmanuel Macron all'Abbazia Westminster a Londra ha deposto una corona di fiori in memoria dei caduti di guerra accompagnato dalla moglie Brigitte.

Emmanuel e Brigitte Macron a Londra: dall'accoglienza di Kate Middleton e del principe William all'incontro con re Carlo III e la regina Camilla

"Gli europei non abbandoneranno mai l'Ucraina": lo ha ribadito il presidente francese, Emmanuel Macron, nel discorso tenuto al Parlamento britannico. Vai su Facebook

