Differenziata all' 85% | è Misano il comune migliore tra quelli della riviera romagnola

Misano Adriatico si conferma un esempio virtuoso di sostenibilità ambientale, raggiungendo oltre l’85% di raccolta differenziata nel 2024, il migliore tra i comuni della Riviera Romagnola. La città dimostra un impegno costante verso politiche ecologiche innovative, coinvolgendo cittadini e attività locali in una sfida condivisa per un futuro più pulito. L’amministrazione comunale, insieme alle attività commerciali, lavora con dedizione per mantenere e migliorare questo record, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile.

In questa notizia si parla di: differenziata - misano - comune - riviera

Coriano primo in Provincia per raccolta differenziata. Arriva premio economico - Coriano anche per il 2024 conferma il primato su scala provinciale con l’88,8% di raccolta differenziata, registrando un +1,5% sul 2023 (era l’87,2%). Riporta newsrimini.it