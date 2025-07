Temperature folli in mezzo mondo Giappone 10.000 persone in ospedale per il caldo

Il Giappone si sta affrontando una delle ondate di caldo più intense della sua storia, con oltre 10.000 persone ricoverate in ospedale per colpi di calore. Le temperature estreme stanno mettendo a dura prova la popolazione e i sistemi sanitari, richiamando l’attenzione globale sulla crisi climatica in atto. Ma cosa si può fare per proteggersi da questi eventi sempre più frequenti e devastanti? Scopriamolo insieme.

Tokyo, 9 luglio 2025 – Ondata di caldo senza precedenti in Giappone, dove oltre 10.000 persone sono state ricoverate in ospedale per colpi di calore la scorsa settimana. Secondo un rapporto preliminare pubblicato dall'Agenzia per la gestione degli incendi nella settimana terminata domenica i ricoveri si sono assestati a quota 10.048, un dato più che raddoppiato rispetto alle 4.665 persone del periodo di riferimento precedente, con circa il 60% che avevano più di 65 anni. Secondo i dati dell'agenzia meteorologica giugno è stato il mese più caldo in Giappone dall'inizio delle rilevazioni, nel 1898, con una temperatura media superiore di 2,34 gradi in confronto alla media mensile complessiva registrata tra il 1991 e il 2020, superando il precedente record del 2020. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Temperature folli in mezzo mondo. Giappone, 10.000 persone in ospedale per il caldo

Caldo, Comune Firenze: “Appello a medici su persone anziane” - Con l’arrivo di un’ondata di caldo record a Firenze, la città si mobilita per tutelare i suoi cittadini più fragili.

Caldo non lascia la Calabria, temperature fino a 41,8 gradi Sono state oltre 10.000 in Giappone le persone ricoverate in ospedale per colpi di calore la scorsa settimana, a causa dell’aumento delle temperature in tutto il Paese. Vai su X

Il ministro visiterà in Giappone il Ponte dello stretto di Akashi, 'gemello' di quello progettato per lo stretto di Messina e il secondo ponte sospeso più lungo al mondo. Vai su Facebook

