Furti di motocicli in Costiera Amalfitana | scattano due arresti

Due motocicli rubati in Costiera Amalfitana hanno portato all'arresto di due persone a Napoli. Questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Amalfi, operando nei quartieri di Poggioreale e Ponticelli, hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal Gip di Salerno, segnando un importante passo nella lotta ai furti in questa splendida cornice turistica. La vicenda dimostra come le forze dell’ordine siano sempre vigili per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

