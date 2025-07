Continua l’iter progettuale per la realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Pioppo

L’avvio di questo progetto rappresenta un fondamentale passo avanti nella tutela ambientale e nel miglioramento della qualità della vita per le comunità locali. Attraverso un processo accurato e condiviso, si punta a trasformare Pioppo in un esempio virtuoso di sostenibilità e rispetto per l’ecosistema. Concludiamo il percorso progettuale con entusiasmo, pronti a mettere in atto soluzioni innovative che faranno la differenza.

La sua realizzazione sarebbe un importante primo passo verso la riqualificazione e valorizzazione di questo importante corridoio ecologico

