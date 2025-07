Porto di Gioia Tauro approvato emendamento Cannizzaro | Passo decisivo per i lavoratori dell’Agenzia

Porto di Gioia Tauro approvato emendamento Cannizzaro: un passo decisivo per i lavoratori dell’agenzia. In queste ore, le commissioni ambiente e trasporti della Camera dei deputati hanno approvato un emendamento fondamentale, da me presentato, che rappresenta una svolta significativa per il settore. Grazie a questa norma, si apre una nuova fase di stabilità e opportunità per tutti gli operatori del porto, rafforzando il futuro del lavoro e lo sviluppo economico locale.

"In queste ore le commissioni ambiente e trasporti della Camera dei deputati, nel corso dell'esame del decreto legge Infrastrutture, hanno approvato un emendamento da me presentato e a mia prima firma che segna una svolta importante per il lavoro nel Porto di Gioia Tauro. Grazie a questa norma.

Porto di Gioia Tauro, via libera al progetto di adeguamento delle banchine G-H-I - Il porto di Gioia Tauro avanza con il progetto di adeguamento delle banchine G-H-I. L'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio ha ricevuto il parere positivo dalla Commissione tecnica per la verifica, segnando un passo importante verso l'efficienza e la modernizzazione delle infrastrutture portuali.

Il collegamento tra lo scalo di Gioia Tauro e l’autostrada A2 sarà rafforzato con un investimento di 52 milioni di euro, previsto nel nuovo Contratto Mit–Anas. Furgiuele (Lega): “Passo strategico per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno” Vai su Facebook

