Stop diesel Euro 5 la Confartigianato | Rinvio tampone servono politiche strutturali

per adottare strategie sostenibili e innovative. La Confartigianato sottolinea l'urgenza di politiche strutturali che favoriscano la transizione ecologica, garantendo al contempo la competitività del settore. Solo con interventi mirati e duraturi si potrà costruire un futuro più verde e stabile per le imprese artigiane italiane, valorizzando il loro ruolo fondamentale nell’economia nazionale.

«Il rinvio al 1° ottobre 2026 del blocco ai diesel Euro 5 è un provvedimento tampone, necessario per dare respiro alle imprese artigiane, ma non può essere considerato una soluzione definitiva. Il nostro tessuto produttivo, fatto in gran parte di micro e piccole imprese, ha bisogno di tempo e.