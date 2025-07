Forse non sapevi che… sotto Moncalieri si nasconde una grotta delle meraviglie

Forse non sapevi che sotto Moncalieri si cela una vera e propria meraviglia sotterranea. Per oltre 30 anni, il falegname Lorenzo Gino ha scavato nella roccia per risolvere le infiltrazioni nel suo laboratorio, creando un intricato labirinto di grotte e tunnel. La sua passione ha dato vita a una "Grotta delle Meraviglie", un luogo sorprendente che invita i visitatori a scoprire un mondo nascosto e affascinante, ricco di storia e mistero.

Per 30 anni il signor Lorenzo Gino, falegname di Moncalieri, scavò la roccia per dare sfogo a una sorgente sotterranea che creava gravi problemi di infiltrazioni al suo laboratorio. Tra il 1855 e il 1885 lavorò quotidianamente per far defluire le acque. Alla fine ricavò una serie di tunnel e grotte interconnesse tra loro ed ebbe l’idea imprenditoriale: costruire una «grotta delle meraviglie» per offrire alla gente la possibilitĂ di vivere un’avventura tra creature fantastiche e giochi d’acqua. Così quel canale sotterraneo a serpentina fu arredato dalle sue mani esperte che realizzarono statue e giochi d’acqua, quasi un parco tematico ante litteram dedicato ad episodi della vita dei membri della famiglia Savoia ed a figure mitologiche, nani e putti, al quale si accedeva tramite una barca di legno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Forse non sapevi che… sotto Moncalieri si nasconde una grotta delle meraviglie

