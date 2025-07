Percorso fluviale del Tevere per gli amanti delle due ruote | parte il progetto bike sharing

Gli amanti delle due ruote possono già sorridere: parte il nuovo progetto di bike sharing lungo il percorso fluviale del Tevere, approvato con entusiasmo dal consiglio comunale di Perugia. Un’iniziativa che combina mobilità sostenibile, bellezze naturali e cultura, offrendo a residenti e visitatori un modo ecologico e piacevole di scoprire la città. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, pedalando tra storia, natura e innovazione.

Approvato in consiglio comunale, con 25 voti favorevoli, l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Federico De Salvo, Laura Tanci, Simone Cenci, Riccardo Vescovi (Anima Perugia) e Lucia Maddoli (Orchestra per la Vittoria), per l’installazione di postazioni di bike sharing lungo il percorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

