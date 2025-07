Giorgetti | Migliorare riscossione tributi locali valutare un nuovo ente

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato l’importanza di potenziare la riscossione dei tributi locali, valutando la creazione di un nuovo ente parallelo all’Agenzia delle Entrate. Questa mossa potrebbe rappresentare una svolta decisiva per rafforzare l’autonomia e la sostenibilità finanziaria degli enti locali, consentendo loro di gestire meglio le proprie risorse. Ma quali saranno le prossime mosse per attuare questa strategia? È fondamentale seguire da vicino gli sviluppi della proposta.

Potrebbe essere necessario un nuovo ente, parallelo all’Agenzia delle Entrate, per potenziare la capacità di riscossione fiscale degli enti locali. A dirlo è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione in commissione Federalismo Fiscale alla Camera. “La riscossione è tema cruciale. Per una maggiore autonomia e sostenibilità finanziaria, è oggi fondamentale aumentare e migliorare la capacità di riscossione degli enti locali “, sono state le parole del ministro. Per Giorgetti “è fondamentale un riequilibrio strategico dell’operato dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche valutando un nuovo ente di riscossione dedicato esclusivamente alla gestione e al recupero dei tributi locali, con personale specializzato in questa materia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it