Le 20 migliori realtà lavorative italiane con migliore cultura inclusiva

Scopri le 20 aziende italiane leader in cultura inclusiva, premiate da Great Place to Work Italia grazie alle opinioni di quasi 100 mila dipendenti. Questi esempi di eccellenza dimostrano come ambienti di lavoro equi, rispettosi e diversificati siano la chiave per valorizzare il capitale umano e rafforzare la resilienza aziendale. Un panorama che invita tutte le organizzazioni a investire nel benessere e nella diversità: il futuro del lavoro passa anche da qui.

Il ranking è stato elaborato da Great Place to Work Italia, sulla base delle opinioni espresse da quasi 100 mila collaboratori. La capacità di creare ambienti di lavoro inclusivi, equi e rispettosi delle diversità si conferma oggi come una leva strategica per valorizzare il capitale umano e costruire organizzazioni più resilienti. È quanto emerge dall'edizione 2025 della classifica Best Workplaces for DE&I, il ranking delle 20 migliori aziende presso cui lavorare in termini di diversità, equità e inclusione, stilato da Great Place to Work Italia ascoltando il parere espresso da quasi 100 mila collaboratori (98.

